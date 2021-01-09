تفقده الرئيس السيسي أمس.. 7 معلومات عن «مستقبل مصر»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية.وترصد "الدستور"، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مشروع مستقبل مصر.- يمتد على مساحة 500 ألف فدان، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي.- يهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.- يساهم في سد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد.- يقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق.- تم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية.- مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الري المحوري "بيفوت" ومحطتي كهرباء بطاقة 250 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلومتر.- يساهم في توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف غير مباشرة لكافة فئات المواطنين، نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.