رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة وإطار تشريعي لضبط النمو السكاني

السبت 09/يناير/2021 - 11:19 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة لديها استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة، ترتكز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة الدكتور جورج جورجي القائم بأعمال مسئول إدارة الصندوق، والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطلع الوزارة لاستمرار التعاون مع الصندوق بقيادة الدكتور جورج جورجي بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحكومة المصرية في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة تنظيم الأسرة، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلها الدكتور بودريوزا خلال فترة عمله في القاهرة منذ عام 2016 لتوسيع نطاق عمليات وبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تنظيم الأسرة وتمكين الشباب في مصر، متمنية له كل التوفيق في مهمته القادمة في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بأفغانستان.

وأكدت السعيد أهمية الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الصندوق، لافته إلي ما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة، والدراسات التي تمت في هذا السياق لتقييم ومقارنة وتحسين إنجازات كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذا الدراسات حول مستويات الإنجاب الحديثة في مصر.

وفي نهاية الاجتماعات قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمنح ودكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر درع وزارة التخطيط تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون مع الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

الصور

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «إكرام الأرملة دفنها» لأيمن جبر

اليوم.. افتتاح معرض «تواصل» بجاليري المشربية

«رسائل لم يكتبها جبران» على طاولة مركز الحرية للإبداع

غدًا.. انطلاق مختبر تطبيقي للمسرح بتونس