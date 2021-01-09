التخطيط: استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة وإطار تشريعي لضبط النمو السكاني

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة لديها استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة، ترتكز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة الدكتور جورج جورجي القائم بأعمال مسئول إدارة الصندوق، والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر.وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطلع الوزارة لاستمرار التعاون مع الصندوق بقيادة الدكتور جورج جورجي بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحكومة المصرية في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة تنظيم الأسرة، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلها الدكتور بودريوزا خلال فترة عمله في القاهرة منذ عام 2016 لتوسيع نطاق عمليات وبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تنظيم الأسرة وتمكين الشباب في مصر، متمنية له كل التوفيق في مهمته القادمة في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بأفغانستان.وأكدت السعيد أهمية الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الصندوق، لافته إلي ما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة، والدراسات التي تمت في هذا السياق لتقييم ومقارنة وتحسين إنجازات كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذا الدراسات حول مستويات الإنجاب الحديثة في مصر.وفي نهاية الاجتماعات قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمنح ودكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر درع وزارة التخطيط تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون مع الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.