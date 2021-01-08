أسقف منفلوط يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم

ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط؛ صباح اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.شاركه في صلاة القداس الإلهي عدد من كهنة الإيبارشية إلى جانب الشعب القبطي.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عده إجراءات احترازيه خلال الاحتفالات.ويُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.