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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

باكستان ترحب ببدء جولة ثانية من مباحثات السلام بين الأطراف الأفغانية

الخميس 07/يناير/2021 - 05:46 م
مباحثات السلام بين
مباحثات السلام بين الأطراف الأفغانية
أش أ
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رحبت باكستان ببدء الجولة الثانية من مباحثات السلام المباشرة بين الأطراف الأفغانية في الدوحة، وطالبت جميع أصحاب المصلحة بالعمل البناء للمضي قدمًا في المفاوضات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري- في إيجازه الصحفي اليوم الخميس وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن باكستان تحث كل الأطراف الأفغانية على العمل البناء في المفاوضات بهدف التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة التي ستقود إلى إحلال السلام الدائم في أفغانستان.

وثمّن المتحدث التقدم المحرز من خلال التوصل إلى الاتفاق على القواعد والإجراءات لمباحثات السلام المباشرة خلال الجولة الأولى.

وأضاف أن باكستان تأمل في أن تعمل الأطراف الأفغانية على خارطة الطريق للحد من العنف والهدنة في المفاوضات، وجدد تأكيد التزام باكستان بأفغانستان مزدهرة وديمقراطية ومستقرة وآمنة.

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