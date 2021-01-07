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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تردد قناة الصعيد والدلتا الجديد 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 04:45 م
قناة الصعيد والدلتا
قناة الصعيد والدلتا
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول تردد قناة الصعيد والدلتا الجديد 2021، بعد تغيير الترددات الجديدة منذ بداية يناير 2021، على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناتي الدلتا والصعيد من أهم القنوات المحلية التي تهم المواطن المصري والفلاح البسيط بما تنشره من قضايا تهمه، كما تقوم بعرض مجموعة من البرامج والمسلسلات الدرامية، وتعتبر من قنوات التي تعمل على التليفزيون الأرضي المصري.

وتعتبر قناة الدلتا من القنوات التي تهتم بالأخبار في محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ، وتقوم القناة بالبث من محافظة طنطا، كما تهتم قناة الصعيد بأخبار المجتمع الصعيدي وما يجتاحه من قضايا.

تردد قناة الصعيد والدلتا الجديد 2021


وجاء تردد قناة الصعيد والدلتا كالتي: الدلتا، التردد : 11230، القمر الصناعي: نايل سات، الاستقطاب : 27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 وأما قناة الصعيد: على النايل سات، التردد : 11227, معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي3/4.

نبذة عن قناتي الصعيد والقناة


تعتبر قناة الدلتا من القنوات التي تمس المواطن البسيط، وتعكس نبض المحافظات وتقدم باقة من البرامج المتنوعة على مدار اليوم، كما تذيع أيضا مجموعة من المسلسلات الهادفة التي تحكى عراقة وأصالة مصر، وتتحدث عن التراث الدينيي والشعبي الكبير، كما تقدم برامج رياعية وتوعوية ترشد المجمتع الريفي لكل ما هو مفيد.

وأما عن قناة الصعيد فعرفت بقناة عيون الشعب، وذلك لتقديمها برنامج عيون الشعب، وتقدم القناة باقة من أجمل البرامج التي تهم المواطن الصعيدي على كافة الأصعدة، إضافة إلى مجموعة من المسلسلات والأفلام التي تناقش عدد من القضايا المطروحة على الساحة، وتغير خريطة البرامج الخاصة بها من وقت لآخر حسب احتياجات المجتمع الصعيدي.
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