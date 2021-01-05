يرغب كثير من المواطنين في معرفة تردد قناة سي بي سي الجديد 2021، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة الحالية على النايل سات"القمر الصناعي وفقا للترددات الجديدة التي تم تغيرها بداية من يناير الجاري.





تردد قناة سي بي سي الجديد 2021

ولمن يريد معرفة تردد قناة سي بي سي الجديد 2021 فهو معدل الترميز: 27500 القمر الصناعي Nilesat التردد: 11785 الاستقطاب: V. تصحيح الخطأ: 3/4 ، وتعد القناة من إحدى أهم القنوات الفضائية المملوكة إلى محمد الأمين.

وتقدم القناة مجموعة من البرامج المتميزة التي تهم المواطن في العالم العربي، علة كافة الأصعدة الدينية والسياسية والاجتماعية، تتناسب مع متطلبات واحتياجات المواطن.





برامج قناة سي بي سي

يعد برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى من أهم البرامج الترفيه على القناة، وبرنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا"، وبرنامج "الله أعلم"، كما تعرض القناة بعض المسلسلات الدرامية في ساعات مختلفة على مدار اليوم، وتختلف خريطة البرامج من فترة لأخر وفقا لمتطلبات المرحلة.

وقدمت القناة عدة حملات توعوية تتعلق بالمرحلة التي يمر بها العالم منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجدة "كوفيد19" للمواطن المصري وكيفية مواجهة الفيروس، وطرق نقله، وطريقة العلاج منه.

وناقشت القناة العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدينية والسياسية والاقتصادية خلال الفترة الحالية، وتقديم حلولا يهم المواطن المصري، وترفع من زيادة الوعى.

يشار إلى أن مجموعة قنوات سي بي سي، تم تأسيسها عام 2011، وتضم مجموعة قنوات أخرى خاصة بالأعمال الدرامية، وأخرى خاصة بالطبخ، لمالكها محمد الأمين، ويعمل بها نخبة من الإعلاميين والفنانين المتميزين في مصر.



