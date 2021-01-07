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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة التركية تتهم زعيم الأكراد بالتحريض على أعمال عنف

الخميس 07/يناير/2021 - 04:16 م
صلاح الدين دميرتاش
صلاح الدين دميرتاش
منار أحمد
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أكد مكتب المدعي العام بأنقرة، اليوم الخميس، قبول لائحة اتهام كوباني، التي أدرج بها اسمي الرئيسين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، وفيجان يوكساك داغ.

ووفقًا لصحيفة سوزجو التركية، تتضمن اللائحة 108 مشتبهين آخرين، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرتاش.

ووجه النظام التركي تهمة التحريض على أعمال العنف في البلاد، فيما يتعلق بأعمال التخريب المعروفة إعلاميًا بحادثة كوباني، التي حدثت في 6- 8 أكتوبر 2014، محملين دميرتاش، ويوكساك داغ مسئولية تلك الأحداث.

وتقرر محاكمة 108 من المشتبه بهم بتهمة انتهاك وحدة الدولة وسلامة البلاد، وقتل أشخاص مؤهلين، ومحاولة القتل، وإتلاف الممتلكات، والاحتجاز، والسرقة، والنهب، وانتهاك حصانة مكان العمل والإقامة، وحرق العلم التركي، ومعارضة قانون حماية أتاتورك.

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