تفجير بئر الظهير الزراعي لشباب قرية الجديدة في الوادي الجديد

شهد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة اليوم الخميس، تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب بقرية الجديدة بمركز الداخلة بحضور هلال عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية، لقرى الجديدة وعدد من المختصين بالجهاز التنفيذي والقائمين على المشروع من شباب الخريجين بالقرية.وأكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في مشروعات الظهير الزراعي للشباب لتوفير فرص عمل للشباب.وأعرب الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، عن شكره للقائمين على هذا العمل لجديتهم في التنفيذ، مثمنًا المجهودات المبذولة لإنجاح تلك المشروعات التي تدعم خطة المحافظة بتوسيع الرقعة الزراعيةوأضاف أن مساحة المشروع تبلغ 200 فدان موزعة على 48 شاب من قرى الجديدة، مؤكدًا توفير الدعم الكامل من مركز الداخلة وتقديم كل التيسيرات لمشروعات الظهير الزراعي للشباب بالمدينة والقرى.والجدير بالذكر أنه تم تركيب الطاقة الشمسية لبئر شباب الظهير الزراعي الاسبوع الماضي بعد عمل الصبة الأولية للبدء في التركيب الفعلي وتم تركيب الألواح الشمسية بقدرة 65 حصانًا لري 200 فدان تابع لشباب الظهير الزراعي بقرية الجديدة.