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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خطيبها كلمة السر.. رسالة تكشف واقعة اغتصاب طالبة الطب على يد سائق

الخميس 07/يناير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة تعرض طالبة بكلية الطب، لاعتداء جنسي على يد سائق، داخل شقته بالهرم، أن المجني عليها اضطرت لترك مسكن أسرتها فجرًا؛ بسبب خلافها مع والدتها حول ارتباطها بخطيبها، وأنها توجهت للإقامة لدى صديقة لها حتى توفير محل إقامة جديد.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليها اختلفت مع والدتها حول ارتباطها بخطيبها، كون والدتها وزوجها ميسوري الحال، وإقامة خطيبها بمحافظة جنوبية، فطلبت منها والدتها ترك مسكن الأسرة، لإصرارها على الارتباط بخطيبها، ما دفعها للمغادرة فجرًا، والإقامة لدى صديقتها مؤقتا، والبحث عن فرصة عمل "جليسة أطفال"، حتى استدرجها المتهم واعتدى عليها جنسيًا.

وأشارت التحريات وأقوال الطالبة المجنى عليها، إلى أنها أرسلت موقع تحديد مكان احتجازها وتعرضها للاعتداء،"لوكيشن" من هاتفها لهاتف خطيبها المقيم بمحافظة أخرى، حيث أبلغ الأخير شرطة النجدة بالمحافظة التى يقيم بها، بتعرض خطيبته للاحتجاز والاعتداء الجنسي.

نسقت شرطة النجدة بتلك المحافظة، مع شرطة نجدة الجيزة، وأخطر قسم شرطة الهرم، ومن خلال تتبع "اللوكيشن" الذى أرسلته المجنى عليها، تم التوصل للعقار الذى شهد الحادث، ومقابلة الضحية التى كانت فى حالة انهيار، متوقفة بالشارع أمام العقار الذي يقيم به المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، حيث لم ينكر ارتكابه الجريمة عقب ضبطه، وأرشد عن الطبنجة الصوت التى هدد بها الضحية لاغتصابها.

من جانبه قال المتهم إنه منذ طلاقه من زوجته، ونتيجة للخلافات التى نشبت بينهما، أصبح معقدًا من السيدات ويكرههن، ما دفعه للاعتداء بالضرب على المجني عليها عقب اعتدائه عليها جنسيًا، قائلا: "فكرتنى بمراتى اللى بكرهها".

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم عقب اعتدائه على المجنى عليها، تركها تغادر الشقة، ولم يحاول الهرب، حتى استدعت أقاربها، وأبلغت خطيبها المقيم بمحافظة أخرى، إلا أنهم خشوا دخول الشقة، لحيازته "طبنجة"، اتضح عقب ذلك أنها سلاح صوت، وتم إبلاغ شرطة النجدة، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، وألقت القبض على المتهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجنى عليها، بالإضافة إلى جيران المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

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