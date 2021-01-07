كيف ينعكس إعلان بايدن رئيسا للولايات المتحدة على البورصة المصرية؟

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.3 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع المنقضي- الأول من العام الجديد 2021- ليغلق عند مستوى 660.2 مليار جنيه وبنسبة صعود بلغت 14%.وعلى صعيد المؤشرات، كشفت أحدث بيانات للبورصة عن صعود المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة اقتربت من 1%، ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.وأظهرت بيانات البورصة، تراجع إجمالي قيمة التداولات إلى 9.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.536 مليار ورقة منفذة على 202 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.وفيما يتعلق بآداء بورصة النيل، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 4.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13.4 مليون ورقة منفذة على 711 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 54% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46%.ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 618 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2 مليار جنيه، بحجم تداول 993.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 72.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 129.3 ألف عملية.وفي السياق، قال محمود البنا، خبير أسواق المال، إن تداولات البورصة بدأت الأسبوع الأول من العام الجديد 2012 بنحو هادئ على خلفية اتجاه المستثمرين المصريين الأفراد نحو البيع الأحد والإثنين الماضيين، أيضا اتجاه الأجانب نحو البيع، ما حد من استمرار الارتفاعات التي بدأت عليها أولى تعاملات العام الجديد، مؤكدا على عودة الآداء القوي للبورصة خلال نهاية تعاملات الأسبوع بدعم من عمليات الشراء المكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.وتوقع خبير أسواق المال، أداءا إيجابيا للبورصة مع مطلع تعاملات الأسبوع المقبل، بعد الإعلان بشكل قاطع عن تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء موجات القلق التي كانت مرتقبة من قبل شرائح عريضة من جميع مستثمري سوق المال في العالم، وهو الأمر الذى سينعكس بالتبعية على البورصة المصرية، خاصة بعد التصدي الواضح للبورصة الأمريكية لمحاولات الشغب واقتحام مبنى الكونجرس، وما تبعها من تداعيات كانت كفيلة بانهيار أسواق الأسهم.