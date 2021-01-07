بعد إغلاقه.. أشهر المواقع البديلة لمنتدى «فتكات»

- بدائل موقع فتكات



-إغلاق منتدى فتكات



اعتاد الكثير من الفتيات علي المشاركة في منتدى فتكات، والذي كان يقدم الكثير من الموضوعات التي تفيد المرأة، واستمر 12 عامًا حتي تم إغلاقه في مطلع العام الجديد 2021، فكان من الضروري إيجاد بدائل له،ونرصد في السطور التالية أشهر بديل للمنتدى.تشر موقع فتكات البدائل التي توفر لأعضائه نفس الخدمات والمعلومات، وقال في رسالة: "نرجو ان نكون قد قدمنا لكم بديلا لمنتدي فتكات، الذي يشبع مستوي السيدة العربية في المعرفة والترفيه، والاستفادة من كم المعلومات الهائل في مختلف التصنيفات، وذلك عبر أكبر مجلة نسائية إلكترونية في الوطن العربي" وقد قدمت لينك لهذا المجلة الالكترونية وهي " مجلة جوزال".أعلنت منتديات فتكات النسائية عن الإغلاق بشكل نهائي بعد نجاح كبير في تقديم المحتوى الذي يهم المرأة العربية استمر لمدة 12 عاما، وقدمت المنتديات خلالها ملايين الموضوعات التي جعلت منه ساحة للحوار البناء بين النساء في جميع أنحاء الوطن العربي، وشاركت النساء العربيات من خلاله تجاربهم العائلية والاجتماعية، كما تمكن من إيجاد أفضل وصفات الطعام التي يقوم العضوات برفعها على المنتدى بشكل يومي، بالإضافة إلى تجارب الصحة والجمال وكل ما يتعلق بالمرأة.واشتهرت منتديات فتكات النسائية بضخ آلاف الموضوعات في شتي المجالات والاهتمامات من داخل حياة الأسرة العربية عامة والسيدات خاصة، وكثيرًا ما تم حل العديد من المشكلات الاجتماعيةمن خلال نصائح الأعضاء، ولم تكن فتكات مجرد منصة إلكترونية فقط، بل كانت تمثل علاقة وطيدة ومترابطة بين والمشتركين الجدد، والإدارة أيضا.