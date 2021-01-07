حاكم نيويورك يرسل 1000 من الحرس الوطنى إلى واشنطن

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، إرساله 1000 من عناصر الحرس الوطني في الولاية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمدة تصل إلى أسبوعين، عقب اندلاع أعمال عنف من جانب مناصري الرئيس دونالد ترامب.من جانبها، قررت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الأربعاء الساعة السادسة مساءً، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس 7 يناير.وعلى مدار الساعات الماضية، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجات واقتحامات لمؤيدي دونالد ترامب إلى باحات الكونجرس الأمريكي، إذ تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن، مما أدى إلى وجود اشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.