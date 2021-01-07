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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» تهدد بإغلاق حساب ترامب

الخميس 07/يناير/2021 - 06:26 ص
ترامب
ترامب
ياسمين محمود
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هاجمت شركة "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتهاكاته المتكررة لقواعد موقع التدوينات القصيرة، مطالبة بضرورة حذف بعض تغريداته حول اقتحام مؤيديه الكونجرس الأمريكي اليوم.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها علقت مؤقتا حساب الرئيس الأمريكي لمدة 12 ساعة بسبب "انتهاكات متكررة وجسيمة" لقواعد النزاهة الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي.

وذكرت أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

وأضافت في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

وكانت اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

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