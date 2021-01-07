الأمين العام لحلف الأطلسى: «مشاهد صادمة فى واشنطن»

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "صدمته" لاقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونجرس في واشنطن، داعيًا إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.وقال ستولتنبرج في تغريدة على تويتر "مشاهد صادمة في واشنطن"، مضيفًا: "نتيجة هذه الانتخابات يجب أن تحترم"، في وقت جدّد فيه ترامب رفضه الإقرار بهزيمته.