إسرائيل تحذر من سلالة كورونا الجنوب إفريقية: «قد تقاوم اللقاحات»

حذرت شارون ألروي برييس مديرة الخدمات العامة بوزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، من أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المكتشفة في جنوب إفريقيا، قد تقاوم اللقاحات المعتمدة حاليا.وقالت برييس، اليوم الأربعاء: "السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي نشأت في جنوب إفريقيا، هي أكثر إثارة للقلق لأنها قد تسبب مرضًا خطيرًا بين الشباب، ولم يتضح بعد كيف سيؤثر اللقاح عليها، وهناك أبحاث أولية تثير القلق"، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وتابعت أمام الكنيست: "اختبر البحث الجديد 11 حالة فيما يتعلق بالأجسام المضادة التي طورها اللقاح الحالي وهناك قلق من أن اللقاحات ستكون أقل فعالية ضد هذه السلالة الجديدة، وإذا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه أقل فعالية، فسنطلب من الحالات المؤكدة والعائدين من جنوب إفريقيا الالتزام بالحجر الصحي داخل الفنادق".وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأربعاء، تسجيل 8164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات اليومية.