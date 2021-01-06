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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 3300 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 450 فرصة عمل جديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:10 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 450 فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وبراتب يصل إلى 3300 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 150 أخصائي مبيعات لجميع المحافظات، و2 فني كهرباء، و4 فني تبريد وتكييف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 34 سنة، وأن يكون لديه خبرة 5 سنوات.

كما تطلب الشركة 85 سائق درجة ثانية، أو ثالثة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 3300 جنيه للدرجة الثانية، و2900 جنيه للدرجة الثالثة.

كما تحتاج الشركة أيضا، 180 عامل إنتاج ومخازن، ولا يشترط في المتقدم حصوله على مؤهل، على ألا يزيد عمره عن 30 سنة.

وتطلب الشركة أيضا، 30 عامل نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل إعدادية، أو ابتدائية، وذلك براتب 2250 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01062235556، وذلك للمتقدمين لوظيفة العمال والفنيين، والتواصل مع المدير المسئول كريم أشرف، أو الاتصال على 01060653332، وذلك للمتقدمين لوظيفة المندوبين، والتواصل مع المدير المسئول إسلام الحسيني، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية، 6 أكتوبر.

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