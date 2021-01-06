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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهبط أكثر من 2% مع انتعاش الدولار وصعود عوائد الخزانة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:08 م
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجع الذهب أكثر من 2% اليوم الأربعاء، متأثرا بانتعاش في الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل مراهنة المستثمرين على فوز الديمقراطيين بانتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ بولاية جورجيا.

وفي الساعة 1846 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.1 % إلى 1907.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق ذروته في نحو شهرين عند 1959.01 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.2 % ليتحدد سعر التسوية عند 1908.60 دولار.

وقال تاي وونج، مدير تداول مشتقات المعادن الصناعية والنفيسة في بي.إم.أو، "ارتفاع عوائد (السندات) عزز الدولار وأوقد شرارة عمليات بيع في الذهب تسارعت بفعل أوامر تلقائية لوقف الخسائر دون نطاق 1935 إلى 1940 دولارا، "1900 دولار مستوى محوري مهم ينبغي المحافظة عليه إذا كان للمراهنة على صعود الأسعار أن تستمر في المدى القصير."

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق الواحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس آذار، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وارتفع مؤشر الدولار بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عامين ونصف، مما يقلل جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2% إلى 27.00 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.9 % إلى 1102.04 دولار. كلا المعدنين هبط أكثر من 3 % في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 2430.39 دولار للأوقية، بعد تراجعه في وقت سابق بما يصل إلى 3%.

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