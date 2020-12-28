سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 28-12-2020

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.65 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.



يذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المبلغ عنها إلى 60.4 بالمئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 بالمئة في الربع الثاني.



وكانت حصة الدولار 61.5 بالمئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين.



تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها، ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.



وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.



قد يهمك أيضا.. سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي 2020 بالبنوك 15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.يذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المبلغ عنها إلى 60.4 بالمئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 بالمئة في الربع الثاني.وكانت حصة الدولار 61.5 بالمئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين.تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها، ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.

تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارا نسبيا، اليوم الإثنين 28-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.وذلك في إطار البحث المستمر عن سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي عبر محرك البحث العالمي "جوجل" في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية.وبعد انعكاس ارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، رغم ما تمر به جمهورية مصر العربية من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.