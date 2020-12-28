رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:25 ص
الدولار
الدولار
طباعة
تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارا نسبيا، اليوم الإثنين 28-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وذلك في إطار البحث المستمر عن سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي عبر محرك البحث العالمي "جوجل" في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية.

وبعد انعكاس ارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، رغم ما تمر به جمهورية مصر العربية من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

يذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المبلغ عنها إلى 60.4 بالمئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 بالمئة في الربع الثاني.

وكانت حصة الدولار 61.5 بالمئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين.

تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها، ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.

وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.

قد يهمك أيضا..

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي 2020 بالبنوك

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

«الأوقاف» تكلف عمال مساجد مصر بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير المحاضر

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ميسى يكشف كواليس أزمته مع برشلونة وحاجته لطبيب نفسى

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 28-12-2020

تعادل توتنهام مع وولفرهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

«أولادك في خطر».. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال بشكل كبير

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة