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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يناير 2021 شركة ناتجاس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:41 م
الغاز
الغاز
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يناير 2021 لشركة ناتجاس، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن الفاتورة لشركة ناتجاس لمعرفة الأموال المستحقة عليهم مقابل تلك الخدمة، وتوفر الشركة خدمة معرفة قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ويمكن التسديد أيضا إلكترونيا، للتخفيف عن المواطنين، ودون الذهاب للشركة لدفع فاتورة الغاز، أو انتظار التحصيل، ويضم موقع الشركة الاستهلاك الشهرى لخدمة الغاز الطبيعي.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يناير 2021 شركة ناتجاس

يجب على المواطن الذى يرغب فى الاستعلام أو دفع فاتورة الغاز لشهر يناير 2021، لشركة ناتجاس، اتباع الخطوات التالية:
- يجب على المواطنين صاحب الخدمة بالدخول على الموقع الإلكترونى لشركة ناتجاس وهو
(من هنا).
- اختيار خدمة السداد الإلكتروني ضمن الخيارات الموجودة بالصفحة، والتي تضم إدخال قراءة العداد.

- سيتم فتح صفحة ويقوم المواطن بإدخال مجموعة من البيانات، منها إدخال رقم المشترك بالكامل، وأيضا البيانات الأخرى وهى "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة"، وذلك حتى يتمكن المواطن من سداد دفع الفواتير إلكترونيًا، أو الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى.

- ثم يقوم المواطن بكتابة رقم العداد ثم الضغط على كلمة استعراض وسداد الفواتير.

- سيقوم الموقع الالكتروني بظهور الاستهلاك والمبلغ المستحق الذى يجب دفعه.

- سيطلب الموقع الإلكترونى للشركة تحديث بعض البيانات التى تختص بالمواطن صاحب الخدمة، منها الرقم القومى والتليفون والبريد الإلكتروني.

طرق دفع فوانير الغاز

يمكن للمواطن دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية عن طريق أي فرع من فروع الشركة، او من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، وتطبيق محفظة بنك مصر، وتطبيق موبايل ماي فوري، وتطبيق موبايل جوميا، ومكاتب البريد، وكافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية، ومنها (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

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