احداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 32





احداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 32 وظهرت الحلقة 32 من مسلسل ضرب. معلم وأحداثها شيقة وكبيرة بعد أن تداولها عدد كبير من متابعي العمل لتصبح الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ حيث كانت حلقة مسلسل "ضربة معلم" 32 قد بدأت بمشادة بين تباهى الشخصية التي تقدمها النجمة رانيا فريد شوقى مع زوجها جابر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رجب.

وجاءت المشكلة بين الثنائي بعد أن استيقظت ووجدته يجلس مع سلمى الشخصية التي تقدمها الممثلة ياسمين البشبيشى؛ ليظهر في مشهد آخر منصور الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عز بعدما يلتقي شقيقه يحيي ويعلمهم بأنه سيرفع قضية حجر على والده الحاج شيردي الذي يقدم شخصيته الفنان القدير رياض الخولي لتظهر أميرة العادية بشخصية "زينة" في المسلسل معها الفنان أحمد إمام الذي يقدم شخصية "عمر".





احداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 32



ومسلسل "ضربة معلم" هو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وهو من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

يستمر النجم محمد رجب في تقديم مسلسله الجديد ضربة معلم والذي حقق نجاحا كبيرا خاصة في أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 32 والتي عرضت وحققت نجاحا كبيرا مثلها كمثل الحلقات السابقة في العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والممثلين.