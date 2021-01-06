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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:54 م
الفيرمونت
الفيرمونت
حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين «سيف الدين أحمد» و«نازلي مصطفى» (ابنة الفنانة نهى العمروسي) في القضية المعروفة بـ«فتاة الفيرمونت».

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.

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