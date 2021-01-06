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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة العربية 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:19 م
قناة العربية
قناة العربية
الدستور
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تستمر عمليات البحث حول تردد قناة العربية 2021 وقناة الحدث الجديد على قمر نايل سات وعرب سات، وذلك بعد لجوء عدد كبير من القنوات لتغيير الترددات الخاصة بها مع بداية العام الجديد 2021.

وتعد قناة العربية من أبرز القنوات الإخبارية العربية التي تهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية والرياضية، وهي قناة شاملة تحتوي على نظام كبير من البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية التي تجعل القناة ذات نسبة مشاهدة عالية.

تردد قناة العربية 2021


القمر: نايل سات عمودي
التردد: 12169
معدل الترميز:27500
معامل الخطأ:5/6
  
القمر: عرب سات - ٤ عمودي
التردد:12207
معدل الترميز:27500
معامل الخطأ:3/4

   

تردد قناة الحدث 2021:


القمر: (شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 عمودي
التردد:11595.39
معدل الترميز:27500
معامل الخطأ:3/4

 
القمر: نايل سات عمودي
التردد:12169
معدل الترميز:27500
معامل الخطأ:5/6
   

تردد قناة العربية hd


القمر: نايل سات أفقي 
التردد: 12187
معدل الترميز: 27500 
معامل الخطأ:  5/6


القمر: عرب سات، عمودي
التردد : 12399
معدل الترميز: 27500
معامل الخطأ: 3/4

برامج قناة العربية


كما تقدم قناة العربية باقة من أفضل البرامج من خلال شاشتها على مدار 24 ساعة، وأبرزها: البرنامج الرياضي في المرمى، وبرنامج التوك شو البعد الآخر، وسؤال مباشر، وأيضًا برنامج مهمة خاصة ومع تركي الدخيل، ومستقبل الطاقة.

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