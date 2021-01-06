



وتعد قناة العربية من أبرز القنوات الإخبارية العربية التي تهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية والرياضية، وهي قناة شاملة تحتوي على نظام كبير من البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية التي تجعل القناة ذات نسبة مشاهدة عالية.





تردد قناة العربية 2021

القمر: نايل سات عمودي التردد: 12169 معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 5/6

القمر: عرب سات - ٤ عمودي التردد: 12207 معدل الترميز: 27500 3/4



معامل الخطأ:

تردد قناة الحدث 2021:

القمر: (شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 عمودي القمر:

التردد: 11595.39

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 3/4







القمر: نايل سات عمودي التردد: 12169 معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 5/6

تردد قناة العربية hd

القمر: نايل سات أفقي القمر:

التردد: 12187

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 5/6





القمر: عرب سات، عمودي

التردد : 12399

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 3/4



برامج قناة العربية



كما تقدم قناة العربية باقة من أفضل البرامج من خلال شاشتها على مدار 24 ساعة، وأبرزها: البرنامج الرياضي في المرمى، وبرنامج التوك شو البعد الآخر، وسؤال مباشر، وأيضًا برنامج مهمة خاصة ومع تركي الدخيل، ومستقبل الطاقة.

تستمر عمليات البحث حول تردد قناة العربية 2021 وقناة الحدث الجديد على قمر نايل سات وعرب سات، وذلك بعد لجوء عدد كبير من القنوات لتغيير الترددات الخاصة بها مع بداية العام الجديد 2021.