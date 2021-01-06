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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زعيم كوريا الشمالية يظهر في «حزب العمال».. ويتحدث عن «أخطاء»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:17 ص
كيم جونج
كيم جونج
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ألقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كلمة افتتاحية في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري، أكد خلالها أن الحزب وجميع أفراد الشعب حققوا تقدمًا جديدًا لتحقيق الأهداف والمهام الفورية التي حددها المؤتمر السابع للحزب.

وأفاد بأنه مع ذلك لم تحقق النجاحات إلا القليل في النضال الثوري وأعمال البناء على مدى السنوات الخمس الماضية، فعلى الرغم من انتهاء فترة تنفيذ الاستراتيجية الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية في العام الماضي، إلا أن جميع القطاعات تقريبًا لم تحقق الأهداف المحددة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم قوله: "لا تزال هناك تحديات خارجية وداخلية مختلفة تعرقل وتعيق جهودنا وتتقدم لتحقيق انتصارات جديدة ومتواصلة في البناء الاشتراكي، ويكمن مفتاح كسر الصعوبات القائمة بأقصى قدر من اليقين والسرعة في تعزيز قوتنا من جميع النواحي".

وتابع: "انطلاقًا من مبدأ البحث على سبب الأخطاء وحل جميع المشكلات من خلال تعزيز دور قوتنا المحركة، سيجري المؤتمر الحالي تحليلًا شاملًا وعميقًا وحكمًا على التجارب والدروس والأخطاء التي ارتكبناها خلال الفترة قيد المراجعة، وعلى هذا الأساس، نحدد الأهداف العلمية ومهام النضال، والتي يمكننا ويجب علينا تحقيقها بدون إخفاق".

وأشار إلى أن خلال الفترة السابقة توسعت قوتنا الداخلية وتعززت بشكل أكبر، وتم رفع المكانة الخارجية للبلاد بشكل ملحوظ وهذه إشارة واضحة إلى أنها كانت فترة انتفاضة جديدة وتحول هائل، موضحًا أن عقد المؤتمر في الظروف الصعبة الحالية هو حدث سياسي جدير بالملاحظة وله أهمية كبيرة في ضوء تأثيره على تغيير وتطور الأوضاع الداخلية والخارجية وعلى النضال المستقبلي للحزب الحاكم.

وأضاف أن "اللجنة المركزية لحزبنا في الداخل والخارج أكدت أنها ستجعل من هذا المؤتمر مؤتمرا للعمل والنضال والتقدم، وكان هذا بمثابة وعد لأعضاء الحزب وغيرهم من الناس بأنه سيراجع بدقة عمله في الفترة قيد المراجعة، ويقرر بوضوح مرة أخرى التوجه الصحيح ومهام النضال من أجل تحقيق انتصارات جديدة في بناء أسلوبنا الاشتراكي واتخاذ إجراءات جوهرية لتحقيق هذه الغاية".

وأشار إلى أن "النجاحات التي حققناها بالفعل لا تقدر بثمن بالنسبة لنا، وكذلك الدروس المريرة التي تراكمت علينا، ويجب أن نتحلى بالجرأة الكافية لإدراك الأخطاء التي إذا تُركت دون معالجة سوف تتحول إلى عقبات وعثرات أكبر، واتخاذ إجراءات حازمة ضد تكرارها".

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، أشاد كيم بالعاملين في الحزب لـ"ضمان أوضاع مستقرة ضد الفيروس من البداية إلى النهاية"، لافتا إلى أنهم "تغلبوا بحزم على الصعوبات في مواجهة أزمة صحية عالمية مطولة وغير مسبوقة".

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