بعد تريند «هانى».. قصص رجال خانتهم زوجاتهم

بالرغم من أن «الخيانة» تشمل جميع العلاقات إلا أنها ترتكز دائمًا على العلاقات بين الرجل والمرأة من حب لخطوبة أو زواج.لكن انتشرت بعض التجارب الخاصة بالرجال الذين تعرضوا للخيانة من قبل زوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تريند «هاني»، حيث انتشر أمس مشهد من مسلسل للفنانة أروى جودة، وإياد نصار يوضح نزولها من غرفة نومها مع شخص غير زوجها والذي يدعى «هاني».انتشر التريند بكثرة ما دعى البعض لمشاركة ما تعرضوا له من خيانة من قبل زوجاتهم، حيث جمعت «الدستور» بعد هذه الحكايات، وقال كريم كيان، إنه تعرض للخيانة من قبل زوجته الذي يراها مثال للمرأة المتدينة والملتزمة.وقال «كريم»: «اكتشفت أنها بتخوني من 5 سنين بعد جواز 15 سنة»، موضحًا أنه اكتشف خيانة زوجته له بعد زواج دام لـ15 عامًا معلقًا: «مكانش يبان عليها خالص بس للأسف طلعت خاينة»، وبعد اكتشافه لخيانتها واجهها ثم قام بتطليقها.الأمر الذي جعله كارهًا للنساء بصورة كاملة، وقرر السفر لمكان بعيد والعيش وسط إناس مختلفين كليًا، وقال: «هبيع اللي حيلتي وأسافر أي بلد تاني يمكن ألاقى فيها نفسي من جديد».و«خانتني علشان منصب في شغلها»، هكذا علل سامي محمد سبب انفصاله عن خطيبته بعد اكتشافه لخيانتها له من أجل الحصول على ترقية في عملها، حيث اكتشف ذلك بعد علاقة دامت لأكثر من ثلاث أعوام، وقرر لن يفصح عن أزمته وما تعرض له في ظل تركيز الجميع على أن الخيانة تأتي من الرجل فقط، مشيرًا إلى أنه لم يكن الوحيد الذي وقع في أزمة التعرض للخيانة، بينما بعض أصدقائه الذين عاشوا نفس الأزمة.والتقط أطراف الحديث مروان السيد قائلًا: «سابتنى علشان خطيبها القديم ورث»، حيث أن زوجته قررت الطلاق منه بعد زواج لمدة عام حتى تستطيع العودة لخطيبها السابق الذي وجدت أن حياته تغيرت، وأصبح يملك الكثير من المال.وأكد «السيد» أن زوجته خانته في سابع شهر لهما من أشهر الزواج، وأضاف أنها بدأت في أخذ وسيلة لمنع الحمل حتى تستطيع أن تتخلص منه دون عوائق.