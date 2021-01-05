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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ربع مليون دولار.. فاتورة استيراد المصريين لأسماك مجمدة خلال 10 أشهر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:39 م
استيراد المصريين
استيراد المصريين لأسماك مجمدة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد المصرييين أسماك مجمدة بقيمة تجاوز الربع مليون دولار خلال 2020، إذ سجلت واردات أسماك الرنجة المجمدة ارتفاعًا إلى حدود 95.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى مقابل 68 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 40.1%.

كما بلغت واردات سمك ماكريل مجمد 169.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 203.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، وسجلت واردات أسماك التونة 147.7 مليون دولار مقابل 118.8 مليون دولار، وأسماك أخرى مجمدة 51.6 مليون دولار مقابل 19.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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