رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لأصحاب السيارات القديمة.. ما المطلوب لتجديد سيارتك بمبادرة إحلال السيارات؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:04 م
السيارات القديمة
السيارات القديمة
طباعة
يوفر «الدستور» لاصحاب السيارات القديمة المطلوب لتجديد سيارتك فى مبادرة إحلال السيارات من خلال عدة نقاط، حيث أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بتحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين.

ويبحث الكثير من المواطنين من أصحاب السيارات القديمة، عن المطلوب لتجديد السيارة فى مبادرة إحلال السيارات وكذلك رابط موقع مبادرة إحلال السيارات gogreenmasr.

المطلوب لتجديد سيارتك فى مبادرة إحلال السيارات


- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون لتمويل السيارات الملاكى فى مباراة الإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وكذلك إثبات القدرة المالية للسداد (بيان إجمالى الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة –إلخ).

- فترة السداد تصل لـ مئة وعشرين شهرا متضمنة بحد أقصي فترة سماح قدرها ثلاثة شهور.

المستندات المطلوبة لتجديد سيارتك فى مبادرة إحلال السيارات

تقديم صورة للبطاقة الشخصية واضح بها الرقم القومي للمستفيد والضامن.

تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن مثل عقد إيجار المنزل أو عقد التمليك محل
الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.

رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

يذكر أن هذا القرار جاء بإحلال السيارات إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، ويأتي البرنامج بإحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

ويتضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

الزمالك يعاقب ساسي لغيابه عن مران الفريق

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية