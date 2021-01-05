لأصحاب السيارات القديمة.. ما المطلوب لتجديد سيارتك بمبادرة إحلال السيارات؟
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:04 م
يوفر «الدستور» لاصحاب السيارات القديمة المطلوب لتجديد سيارتك فى مبادرة إحلال السيارات من خلال عدة نقاط، حيث أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بتحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين.
ويبحث الكثير من المواطنين من أصحاب السيارات القديمة، عن المطلوب لتجديد السيارة فى مبادرة إحلال السيارات وكذلك رابط موقع مبادرة إحلال السيارات gogreenmasr.
- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- أن يتعهد المتقدمون لتمويل السيارات الملاكى فى مباراة الإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وكذلك إثبات القدرة المالية للسداد (بيان إجمالى الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة –إلخ).
- فترة السداد تصل لـ مئة وعشرين شهرا متضمنة بحد أقصي فترة سماح قدرها ثلاثة شهور.
المستندات المطلوبة لتجديد سيارتك فى مبادرة إحلال السيارات
تقديم صورة للبطاقة الشخصية واضح بها الرقم القومي للمستفيد والضامن.
تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن مثل عقد إيجار المنزل أو عقد التمليك محل
الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.
رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
يذكر أن هذا القرار جاء بإحلال السيارات إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، ويأتي البرنامج بإحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
ويتضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك.
ويبحث الكثير من المواطنين من أصحاب السيارات القديمة، عن المطلوب لتجديد السيارة فى مبادرة إحلال السيارات وكذلك رابط موقع مبادرة إحلال السيارات gogreenmasr.
المطلوب لتجديد سيارتك فى مبادرة إحلال السيارات
- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- أن يتعهد المتقدمون لتمويل السيارات الملاكى فى مباراة الإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وكذلك إثبات القدرة المالية للسداد (بيان إجمالى الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة –إلخ).
- فترة السداد تصل لـ مئة وعشرين شهرا متضمنة بحد أقصي فترة سماح قدرها ثلاثة شهور.
المستندات المطلوبة لتجديد سيارتك فى مبادرة إحلال السيارات
تقديم صورة للبطاقة الشخصية واضح بها الرقم القومي للمستفيد والضامن.
تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن مثل عقد إيجار المنزل أو عقد التمليك محل
الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.
رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
يذكر أن هذا القرار جاء بإحلال السيارات إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، ويأتي البرنامج بإحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
ويتضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك.