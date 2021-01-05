مشاركون في معرض إحلال المركبات: استفدنا كثيرًا من المبادرة (فيديو)

حرص جميع الوافدين على معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، في يومه الثاني، على الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال ساعات الانتظار، كما تم دخول المواطنين على مراحل لمنع الزحام داخل المعرض حرصًا على سلامة المواطنين.وكان يوم الثلاثاء ثاني أيام فعاليات المعرض بمشاركة شركات السيارات وممثلي الوزارات والجهات المعنية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.وقال "عبد الرازق قطب" أحد المشاركين في المعرض إنه استفاد كثيرًا من تلك المبادرة بتغيير سيارته القديمة ودفع الأقساط على سنوات كثيرة، وأيضا سنحافظ على البيئة من عوادم السيارات التي تنتج من البنزين، كما أن المبادرة ستوفر الكثير على سائقي السيارات.في نفس السياق، قال "أشرف هاشم" أحد زوار معرض إحلال السيارات إن تلك المبادرة سوف تساعد الأهالي والشباب وتنظف هواء مصرنا الحبيبة، مشيرا إلى أنه استفاد كثيرا عندما بدل سيارته القديمة بسيارة جديدة تساعده على العمل، وايضا توفر له الكثير من المال لأن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين.