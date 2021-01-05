ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر في جولة بمدينة العلا

نشرت وسائل الإعلام السعودية، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مصطحبًا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في جولة داخل السيارة بمدينة العُلا السعودية، عقب الانتهاء من جلسة أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41، بالمملكة العربية السعودية.انتهت عصر اليوم أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41، في مدينة العُلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها أمير قطر، أعمال القمة الخليجية، في ضيافة المملكة العربية السعودية، منذ بداية الأزمة الخليجية الناشبة في 5 يونيو 2017، بين الدوحة ودول الرباعي العربي "السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين".كما يعد ذلك اللقاء الأول بين أمير قطر وولي العهد السعودي، بعد إعلان عودة فتح الأجواء الجوية والحدود البرية بين قطر والمملكة العربية السعودية، بعد 3 سنوات من المقاطعة.ووقع قادة دول الخليج على اتفاق "العُلا"، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.وشارك في القمة الخليجية لهذا العام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.