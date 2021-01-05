ورش عمل للتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية لاستخدام الغاز كوقود

يشهد المعرض الأول إحلال السيارات بالغاز الطبيعي عدد من الورش المقدمة للجمهور، تتضمن التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وكذا ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة إحلال وتحويل السيارات.

ويتيح المعرض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الاستفادة من مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحويل السيارات الأجرة والميكروباص العاملة بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي.

وتستهدف المبادرة تحويل 150 ألف سيارة بالتعاون مع شركتي "كارجاس" وغازتك بتكلفة تبلغ مليارًا و200 ألف جنيه تغطي المحافظات المؤهلة ببنية تحتية مناسبة.

