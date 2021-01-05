«زكي» رئيسًا للمكتب الفني للجان الطعن الضريبي العقاري
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:02 م
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قراره رقم 2 لسنة 2021، بتولي المستشار أحمد جلال زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المكتب الفني للجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية.
يذكر أن المستشار أحمد جلال زكي، حاصل على ماجستير القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية بجنيف بدولة سويسرا.
وشغل المستشار أحمد جلال زكي، عدة مناصب بمجلس الدولة منها القائم بأعمال رئيس إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ورئيس المحكمتين الإدارية والتأديبية ببورسعيد، وعضو بالأمانة العامة لمجلس الدولة.
كما أنه عمل خبيرًا زائرًا بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بدولة هولندا، وهو يشغل حاليًا وظيفة قاض بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.
يذكر أن المستشار أحمد جلال زكي، حاصل على ماجستير القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية بجنيف بدولة سويسرا.
وشغل المستشار أحمد جلال زكي، عدة مناصب بمجلس الدولة منها القائم بأعمال رئيس إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ورئيس المحكمتين الإدارية والتأديبية ببورسعيد، وعضو بالأمانة العامة لمجلس الدولة.
كما أنه عمل خبيرًا زائرًا بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بدولة هولندا، وهو يشغل حاليًا وظيفة قاض بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.