«فخ الاغتصاب»..ما هى الأسباب التى تقود الفتيات للإبتزاز الجنسى؟

- اغتصاب فتاة على يد موظف

- طالبة تحمل سفاحا في المقطم

- اغتصاب فتاة الفيرومونت

- طباخ يهتك عرض فتاتين بدار ايتام

-إعدام 3 متهمين باغتصاب سيدة أمام طفليها

ابتزاز.. تهديد.. عنف.. وحب.. أمور قد تجبر الفتاة على الوقوع في فخ الاغتصاب عندما ينتابها الخوف من أي رجل أو من خلال حب يسيطر عليها فيقودها لمصير مظلم، وقد جرمت القوانين وقائع التعدي على الفتيات وهتك عرضهن بعقوبات تصل لحد الإعدام.تأني العقوبة وفقًا لنص المادة 268 من قانون العقوبات: «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».وتأتي عقوبة الإعدام إذا رافق هذهالتهم خطف أو شروع في قتل أو حيازة سلاح ناري.أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طالبة عقب استدراجها بإعلان جليسة أطفال في منطقة الهرم.واعترف المتهم "ه. م" في العقد الثالث من العمر أنه تزوج منذ عدة سنوات وأنجب ولدين، وفي الأونة الأخيرة نشبت خلافات بينه وبين زوجته وانفصلت عنه وتركت له طفلين، وقبل الواقعة بعدة أيام شاهد الإعلان الذي وضعته المجني عليها "ه"، طالبة بطب أسنان على فيسبوك تطلب فيه العمل كجليسة أطفال، بشرط الإقامة لدى أصحاب العمل.اتصل بها هاتفيا واتفقا على أن تعمل جليسة لأطفاله في منزل، بمقابل مادي، وبالفعل تقابل مع المجني عليها واصطحبها لمنزله.وأشارت التحقيقات إلى أنه بمجرد وصول المتهم لمنزله بصحبة المجني عليها، أخبرها بأن زوجته في العمل، وطلب منها أن يصطحبها لغرفة الأطفال حتى تعرف مكانها وبمجرد دخولها، أغلق باب الغرف وأخرج سلاحا ناريا - فرد خرطوش صوت- وهددها بالقتل في حالة عدم خلع ملابسها.وتبين أن المجني عليها شعرت بالخوف من تهديد المتهم فاستجابت لطلبه وبعدها تعدى عليها جنسيًا، وأجبرها على توقيع عقد زواج عرفي حتى لا تتهمه باغتصابها ثم تركها تغادر وأخبرت الطبيب الذي تربطه بها علاقة عاطفية وتوجها لقسم شرطة الهرم وحررا محضرا بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم.وبسؤال المجنى عليها عن تفاصيل الواقعة، أكدت أن والديها منفصلان وتعيش مع والدتها، وقد نشرت الإعلان للعمل كمربية الأطفال على"فيسبوك" للإنفاق على نفسها، لكن المتهم استغل الأمر واستدرجها واعتدى عليها جنسيا.كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، عن تفاصيل واقعة اتهام عامل لشاب بالتعدي جنسيًا على ابنته والتسبب في حملها سفاحًا بمنطقة المقطم.استمعت النيابة إلى أقوال الفتاة وتبين أنها طالبة في الصف الأول الثانوي، ارتبطت بعلاقة عاطفية بـ "ف. س" بسبب ترددها على شقيقاته واستغل المتهم أن الفتاة تعيش برفقة جدتها، ووالدها يعمل في مصنع ويغيب عن المنزل لمدة 20 يومًا في الشهر ومنفصل عن والدتها، وعاشرها ثلاث مرات حتى حملت منه.وتبين أن والد الفتاة عندما علم حاول أن يتفق مع أسرته، وتم زواجهما عرفي ولكن الشاب رفض توثيق العقد.فتح المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تحقيق موسع في قضية اغتصاب فتاة الفيرومونت وهي اغتصاب فتاة في حفل جماعي داخل فندق الفيرمونت.تلقت النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.جدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، فبعض المتهمين اغتصبوا الفتاة وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.- كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في واقعة اتهام طباخ بالتحرش بفتاتين، داخل دار أيتام بمصر القديمة، عن اعتياد المتهم اتيان فعله، مشيرة إلى أن عمري المجني عليهما 11 و14 عامًا، وأنها لم تقويا على مقاومته رهبة منه.وتبين من التحقيقات كشفت عن علم مديري الدار بالواقعة، فاكتفيا بطرده من الدار، دون إجراء تحقيق إداري أو إبلاغ الشرطة.وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بالتحقيق في مقطع فيديو رصدته وحدة البيان بمكتبه، تضمن شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام «مبرة المرأة الجديدة"، بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها».تعرضت سيدة لاغتصاب وحشي على يد 3 أشخاص أمام طفليها، بمركز الإبراهيمية، في محافظة الشرقية.وأوردت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها، 30 سنة، كان برفقتها طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها ومتوجهة داخل "توك توك" إلى مستشفى للكشف على ابنتها وأثناء ذلك اعترض طريقها المتهمين الثلاثة، وتعدوا على سائق التوك توك بالضرب وأجبروها على التحرك معهم إلى أرض زراعية وتناوبوا عليها الاغتصاب قرابة ساعة ونصف، أمام طفليها وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين.وعقب تلقي المركز بلاغا من الضحية، تمكنت قوة أمنية من المباحث، من ضبطهم، وجرت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وهم كل من "محمد.ف.إ" 31 سنة، شهرته محمد دعبس يعمل نجار مسلح وسبق اتهامه فى قضية حيازة مواد مخدرة، و"محمد.إ.ق" 29 سنة بائع خردة، و"كريم.ع.ع" 19 سنة عاطل، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة خطف واغتصاب سيدة، وترويع المواطنين والشروع في قتل سائق التوك توك، وحيازة سلاح دون ترخيص.