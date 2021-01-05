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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:04 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
نيفين أشرف - هبة محمد
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ41، من القمة الخليجية تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ووصل منذ قليل، كل من؛ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد.

وفي وقت سابق، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف في بيان له مساء الإثنين، أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.

ومن المقرر أن يبحث قادة الخليج عدداً من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعية والأمنية و الاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.

«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية
«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية
«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية
«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية
«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية
«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية
«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية
«بن سلمان» يستقبل الوفود المشاركة في القمة الخليجية

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