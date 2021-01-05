رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الألمانية تدعو «الاشتراكي الديمقراطي» للعمل المشترك داخل الحكومة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:20 ص
وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني ينس شبان
وكالات
طباعة
دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا للعمل بشكل مشترك مع الاتحاد المسيحي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية انتقاد الاشتراكيين الديمقراطيين لاستراتيجية منح اللقاح.

وقال شبان لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي) اليوم الثلاثاء: "اعتقد أنه في ظل هذه المرحلة الصعبة حقا من تفشي الوباء، تتوقع المواطنات والمواطنون الاتحاد والحسم من قبل حكومتهم".

وتابع الوزير الاتحادي: "لا يسير ذلك في هذه المرحلة على نحو جيد... بشكل ما لم يسر ذلك على نحو جيد بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 20 عاما"، واتهم شبان الحزب بشكل غير مباشر بالتصرف بشكل تكتيكي لصالح الانتخابات، وقال: "لا اعتقد أن الأمر سيصير أفضل هذا العام الذي يتم إجراء الانتخابات فيه".

يذكر أن كثيرا من ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي حمّلوا شبان المسؤولية عن أن بعض الدول الأخرى تسير على نحو أكثر تقدم من ألمانيا فيما يتعلق بمنح اللقاح للمواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 85.7 مليون

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

انفراد| «الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

غدا.. محمد إسماعيل يناقش «ما حدث في شنجن» بالنيل الثقافية

صدور مذكرات مصطفى الفقي «الرِّواية.. رحلة الزمان والمكان»

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»