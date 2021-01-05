الصحة الألمانية تدعو «الاشتراكي الديمقراطي» للعمل المشترك داخل الحكومة

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا للعمل بشكل مشترك مع الاتحاد المسيحي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية انتقاد الاشتراكيين الديمقراطيين لاستراتيجية منح اللقاح.وقال شبان لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي) اليوم الثلاثاء: "اعتقد أنه في ظل هذه المرحلة الصعبة حقا من تفشي الوباء، تتوقع المواطنات والمواطنون الاتحاد والحسم من قبل حكومتهم".وتابع الوزير الاتحادي: "لا يسير ذلك في هذه المرحلة على نحو جيد... بشكل ما لم يسر ذلك على نحو جيد بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 20 عاما"، واتهم شبان الحزب بشكل غير مباشر بالتصرف بشكل تكتيكي لصالح الانتخابات، وقال: "لا اعتقد أن الأمر سيصير أفضل هذا العام الذي يتم إجراء الانتخابات فيه".يذكر أن كثيرا من ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي حمّلوا شبان المسؤولية عن أن بعض الدول الأخرى تسير على نحو أكثر تقدم من ألمانيا فيما يتعلق بمنح اللقاح للمواطنين.