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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: لم نتقدم في حل القضايا المهمة مع الصين وكوريا الشمالية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:50 ص
بومبيو
بومبيو
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تحقق المزيد من التقدم في حل القضايا المهمة والصعبة مع الصين أو حمل كوريا الشمالية على التخلص من ترسانتها النووية، قائلا إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت العالم أكثر أمنًا مما كان عليه قبل أربع سنوات".

وقال بومبيو في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إنه "يشعر بالأسف لأن القضايا الكبيرة، والقضايا الصعبة والعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها.. هذا العمل لا يزال يتعين القيام به".

وأضاف أنه "على الرغم من نهج ترامب الأكثر صرامة تجاه الصين، لا تزال هناك علاقة تجارية غير عادلة بين البلدين".

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بومبيو إن " الزعيم كيم جونج أون لم يتخذ بعد القرار بشأن التزامه بالتخلي عن أسلحته النووية رغم الجهود الدبلوماسية التي مارستها إدارة ترامب".

وأكد الوزير الأمريكي أنه بالرغم من كل هذا فإن الولايات المتحدة حققت عددًا من الأهداف الرئيسية في عهد ترامب، تضمنت نهجا أكثر واقعية تجاه إسرائيل وإيران، وإعادة توجيه الناتو لمواجهة الصين، وبناء تحالف من الدول ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

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