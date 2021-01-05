قيمة القسط الشهرى للمشاركة فى مبادرة إحلال السيارات
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:12 ص
الدستورطباعة
بعد أن تصدرت مبادرة إحلال السيارات تريند محرك البحث العالمي وبعد افتتاح الرئيس عبدالفتتاح السيسي المعرض الخاص بذلك.. يتسأل المواطنيين عن قيمة القسط الشهري للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات حتى يتمكن المواطن المصري من أخذ تلك الخطوة في التقديم والتسريع بالاشتراك في المبادرة.
ويبدأ قيمة القسط الشهري للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات في في حدود 1500 جنيه لإحدى أنواع السيارات، وسيزيد حسب نوع السيارة من البدائل المطروحة في المبادرة، كما تقوم الدولة بتخريد السيارات القديمة سيتمّ تخريدها، حيث يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على أن يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات، ولمعرفة تلك الأمور يجب زيارة الموقع الخاص بالمبادرة من هنا (https:www.gogreenmasr.com)
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة مراحل امتلاك السيارات داخل المبادرة فيما يلي:
1 - المرحلة الأولى بـ70 ألف سيارة منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، وستكون سيارات تجميع محلي.
2 - المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع.
شروط تمويل السيارات الملاكي:
1 - إلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
2 - أن يكون المتقدم حاصلا على رخصه قياده ( سارية ).
3 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد:
* بيان إجمالي الدخل الشهري.
* سندات ملكية.
* وديعة بالبنك.
4 - فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.
2 - تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن.
* عقد (إيجارـــ تمليك) محل الإقامة.
*إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.
3 - رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
قيمة القسط الشهري للمشاركة في مبادرة إحلال السياراتوننشر هنا في الدستور قرار رئيس الجمهورية ووزارة الصناعه والتجارة أيضا تسهيلا وتيسيرا على كل سأل مصري، حيث تهدف المباردة بإحلال السيارات القديمة بالحديثة لرفع كفاءة حياة المواطنين ولتطوير الطاقة النظيفة بكافة المحافظات المصرية، خاصة وأن العالم يعمل الآن في تخفيض نسب التلوث ونشأ المناخ النظيف.
ويبدأ قيمة القسط الشهري للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات في في حدود 1500 جنيه لإحدى أنواع السيارات، وسيزيد حسب نوع السيارة من البدائل المطروحة في المبادرة، كما تقوم الدولة بتخريد السيارات القديمة سيتمّ تخريدها، حيث يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على أن يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات، ولمعرفة تلك الأمور يجب زيارة الموقع الخاص بالمبادرة من هنا (https:www.gogreenmasr.com)
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة مراحل امتلاك السيارات داخل المبادرة فيما يلي:
1 - المرحلة الأولى بـ70 ألف سيارة منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، وستكون سيارات تجميع محلي.
2 - المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع.
شروط مبادرة إحلال السيارات الجديدومن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي:
شروط تمويل السيارات الملاكي:
1 - إلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
2 - أن يكون المتقدم حاصلا على رخصه قياده ( سارية ).
3 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد:
* بيان إجمالي الدخل الشهري.
* سندات ملكية.
* وديعة بالبنك.
4 - فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.
المستندات المطلوبة من المستفيد بالمبادرة:1 - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.
2 - تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن.
* عقد (إيجارـــ تمليك) محل الإقامة.
*إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.
3 - رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.