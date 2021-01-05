قيمة القسط الشهرى للمشاركة فى مبادرة إحلال السيارات

المستندات المطلوبة من المستفيد بالمبادرة:





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شروط تمويل السيارات الملاكي:1 - إلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.2 - أن يكون المتقدم حاصلا على رخصه قياده ( سارية ).3 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد:* بيان إجمالي الدخل الشهري.* سندات ملكية.* وديعة بالبنك.4 - فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.1 - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.2 - تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن.* عقد (إيجارـــ تمليك) محل الإقامة.*إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.3 - رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.