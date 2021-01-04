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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:53 م
مبادرة إحلال السيارات
مبادرة إحلال السيارات
ا ش ا
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بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين.. تصدر رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، لمعرفة الموقع والشروط وكل ما يتعلق بذلك القرار.

وجاء القرار بإحلال السيارات إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، ويأتي البرنامج بإحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

وننشر هنا في الدستور رابط موقع مبادرة احلال السيارات وكيفية التسجيل فيه (من هنا) بعد ان شهد محرك البحث بكثافة عن التساؤلات بعد ان افتتح الرئيس عبد الفتتاح السيسي لمعرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة اليوم الاثنين، ليستهدف إحلال 250 ألف سيارة وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة فيما يلي:
1 - المرحلة الأولى بـ70 ألف سيارة منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، وستكون سيارات تجميع محلي.

2 - المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع.

شروط المبادرة الخاصة بإحلال السيارات (يجب أن تتوافر في صاحب السيارة)


ومن شروط المبادرة يجب أن تتوافر في صاحب السيارة الذي يرغب في تحويلها للعمل بالغاز.
1 - ألا يقل سن العميل المراد تحويلها، عن 21 عاما، وألا يزيد عن 55 عاما، عند تسديد الأقساط.
2 - يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وبشرط أن تكون سارية.
3 - يقوم العميل بكتابة تعهد بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة، حسب شروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد:
* بيان إجمالي الدخل الشهري
* تقديم المستندات التي تدل على ملكية عقارية أو حيازة أرض
* وديعة بالبنك
4 - يمكن أن تصل مدة السداد إلي 10 سنوات، تدفع كأقساط متساوية على 120 شهر، متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور كحد أقصى.

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