حفتر يلتقي أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة ويصدر تعليمات جديدة

اجتمع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة بلقاسم حفتر، اليوم، برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة التي شُكلت بتوجيهاته المُباشرة.وأوضح الجيش في بيان مساء اليوم أن القائد العام اطلع خلال هذا الإجتماع على المشهد الأمني وما تم إنجازه والعمل عليه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة لوقوفه على كافة تفاصيل عمل الغرفة وخططها القادمة.وشدد حفتر على ضرورة منح الأجهزة الأمنية كافة الصلاحيات التي تُمكنها من آداء عملها دون أي عراقيل للاستمرار في تأدية مهامها وتكثيف جهودها حتى تنعم المدينة بالأمن والآمان وتصبح خالية من كافة مظاهر التسلح غير القانوني والجريمة والخارجين عن القانون.