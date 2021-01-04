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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:56 م
الكهرباء
الكهرباء
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية بسبب ارتفاع المنحى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واستحالة دخول مندوبي الشركة القابضة للكهرباء مصر بالمنازل لقراءة العداد وتحصيل قيمة الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2021

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعملائها موقع إلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) يستطيعون من خلاله تسجيل قراءة العدادات المنزلية والإستعلام عن قيمة إجمالي فاتورة الاستهلاك الشهري للعملاء وذلك ضمن خطة الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة من خلال لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي الذي يعمل على إضعاف المناعة في الجسم مما يؤدي إلى الوفاة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا 2021

يمكن لعملاء الشركة القابضة لكهرباء مصر الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار خدمات المواطنين

اختيار الاستعلام عن الفاتورة

كتابة مكان العداد المنزلي المراد الاستعلام عنه ( المحافظة، المنطقة، الشارع، العقار)

كتابة رقم العداد الكودي

كتابة الرقم القومي لصاحب العداد المنزلي

الضغط على كلمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

معلومات عن الشركة القابضة للكهرباء مصر


يعد رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى إحدى الوسائل لخدمة عملائها والتي استحدثتها الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تم إنشاؤها في عام 2000 والتي تعد الجهة الرسمية المسئولة عن الطاقة الكهربائية في مصر والإشراف على محطات القوى الكهربائية.

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