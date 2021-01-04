بسبب حذائها الفرنسي.. الفوتوشوب يفضح زوجة أردوغان

أثارت صورة لزوجة الرئيس التركى أمينة أردوغان السخرية بين الأتراك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".جاءت موجة السخرية بعدما نشرت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورة لها بصحبة كلبها في باحات القصر الرئاسي، على موقع التغريدات القصيرة تخفي فيه حذاءها الثمين.وذكر موقع "كورونوس النمساوي في نسخته الناطقة باللغة التركية، أن أمينة أردوغان استخدمت الفوتوشوب لإزالة قدمها وحذائها من الصورة التي شاركتها على حسابها الرسمي على تويتر، لتظهر في الصورة دون قدم.وفسر الأتراك المتابعين لحساب أمينة أردوغان على تويتر إخفاء حذائها بأنها تخشى شن ضجة جديدة ضدها، كالضجة التي تسببت فيها شنطتها الفرنسية التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.وقالت متابعة لصورة زوجة الرئيس التركي "أمينة أردوغان أزالت صورة الحذاء الذي تبلغ قيمته 900 يورو من ماركة لوبوتين، بالفوتشوب".