«التموين»: فحص عينات دقيق المطاحن للتأكد من المواصفات القياسية

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إن الوزارة لديها معامل اختبارات بقطاع التجارة الداخلية تابع لمكتب وزير التموين تقوم بتحليل العينات التي يتم رفعها من الدقيق في المطاحن وفحصها، للتأكد من المواصفات القياسية والجودة، والتأكد من عدم التلاعب أو الغش التجاري، وفي حال وجود مخالفات في العينات يتم تحرير محاضر لأصحابها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات والإجراءات القانونية ضدهم.وتابع خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الهيئة القومية لضمان جودة وسلامة الغذاء تقوم بفحص أيضا العينات للسلع المتداولة في السوق أو الموجودة في المصانع، للتأكد من سلامة وجودة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات المختلفة.وقال إن هناك حملات رقابية مكثفة علي المطاحن والمخابز والمصانع والسوبر ماركت، للتأكد من جودة الغذاء المتداول للحفاظ علي صحة المواطنين.