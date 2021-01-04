تفاصيل احتجاز القوات الإيرانية سفينة تحمل علم كوريا في هرمز

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن احتجاز القوات الإيرانية ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز.وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت لاحق اليوم أن "عملية ما" وقعت بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير مسار السفينة ودخولها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ولم يفصح موقع الهيئة عن أي تفاصيل أخرى.بدوره، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه على علم بتغيير مسار الناقلة للمياه الإيرانية، في حين أفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن سفن الحرس الثوري هي من احتجزت الناقلة.بينما نقلت قناة العالم الإيرانية الرسمية عن مصدر في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية قوله إن توقيف السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية أتى بسبب تلويث المياه في الخليج، مضيفا أنه تم توجيه الناقلة إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك.يذكر أن إيران كانت أعلنت سابقا أن السلطات في كوريا الجنوبية تحتجز أرصدة خاصة بها تقدر بـ 5.8 مليار دولار.وكشف رئيس غرفة التجارة الإیرانية-الكورية الجنوبية أمس الأحد، عن مفاوضات تجري مع سيول لمقايضة أرصدة إيران المجمدة لديها بأنواع من السلع منها لقاح فيروس كورونا.