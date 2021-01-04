بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.9 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، بتداول 7.8 مليون سهم، موزعة على 2960 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6.9 مليون دينار.وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1662، بنسبة 0.20 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة اخرى.