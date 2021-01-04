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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم» تهنئ طفلًا مصريًا فاز بالمركز الأول لأفضل مشروع لتطوير التعليم باليابان

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
وفاء على
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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتهنئة إلى الطفل حمد الزناتي، نجل الباحث حسين الزناتي الخبير التعليمي المصري باليابان وأحد رواد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، وذلك على فوزه بالمركز الأول في أفضل مشروع لتطوير التعليم في اليابان ضمن مسابقة أفضل فكرة تعليمية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها لحمد الزناتي ووالده حسين الزناتي بمزيد من التقدم والرقي في مسيرتهما، مضيفة أن "المصري يقدر" ومع كل إنجاز يحققه المصريون بالخارج، فإن ذلك يرفع اسم مصر الوطن الأم عاليًا على مستوى العالم ويعكس صورة مصر والمصريين الإيجابية في الخارج.

وكان الطفل حمد الزناتي شارك مع والده في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي أطلقته وزارة الهجرة في أواخر عام 2018 وعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقال حمد خلال المؤتمر، إنه يعيش في اليابان لكنه يحب مصر وسعيد بمشاركته في المؤتمر.

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