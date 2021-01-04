النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات متوسطة على الطرق والمحاور

النشرة المرورية اليوم في مصر

- غلق الطرق وفتحهاكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق طريق الكريمات و السويس الصحراوى والعين السخنة وتم غلق طريق الإسماعيلية وطريق بورسعيد ومحور،30 يونيو أمام حركة السيارات لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية، وتم فتحها عقب زوال الشبورة.- محور صلاح سالموظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.- الدائريوظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.- المريوطيةوشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق والمحاور؛ لرفع وسحب الكثافات ومنع حدوث الكوارث والحوادث؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.