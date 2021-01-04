النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات متوسطة على الطرق والمحاور
الإثنين 04/يناير/2021 - 12:29 م
نجلاء رفاعيطباعة
نرصد النشرة المرورية اليوم في مصر حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الاثنين، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع وجود الشبورة المائية التي حجبت الرؤية عن قائدي السيارات.
كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق طريق الكريمات و السويس الصحراوى والعين السخنة وتم غلق طريق الإسماعيلية وطريق بورسعيد ومحور،30 يونيو أمام حركة السيارات لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية، وتم فتحها عقب زوال الشبورة.
- محور صلاح سالم
وظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.
- الدائري
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.
- المريوطية
وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق والمحاور؛ لرفع وسحب الكثافات ومنع حدوث الكوارث والحوادث؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.
النشرة المرورية اليوم في مصر- غلق الطرق وفتحها
كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق طريق الكريمات و السويس الصحراوى والعين السخنة وتم غلق طريق الإسماعيلية وطريق بورسعيد ومحور،30 يونيو أمام حركة السيارات لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية، وتم فتحها عقب زوال الشبورة.
- محور صلاح سالم
وظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.
- الدائري
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.
- المريوطية
وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق والمحاور؛ لرفع وسحب الكثافات ومنع حدوث الكوارث والحوادث؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.