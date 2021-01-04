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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم بالتفصيل آخر تحديث

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:27 ص
البيتكوين
البيتكوين
هبه محمد
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سعر البيتكوين فولت اليوم، سؤال يتدوال يوميًا من قبل العاملين في البيتكوين، حيث قال رئيس الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الصناعي وبلوكتشين، يوري بريباتشكين، " أتوقع أن تصل مؤشرات عملة البيتكوين في عام 2021 إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية، وبحسب التوقعات الإيجابية ستتجاوز تكلفة البيتكوين 65 - 75 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2021 أما في حال سيناريو سلبي، فسيتراوح سعر سعر العملة بين 10 - 25 ألف، مع تجاوز هذا السعر لفترة قصيرة بهدف النمو في عامي 2022 - 2023.

ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر البيتكوين فولت اليوم الإثنين.

سعر البيتكوين فولت اليوم الإثنين

وأشار مؤسس مشروع البيتكوين فولت، فلاديمير سميركيس، على أن استحواذ النقود المحدود يسهم في الارتفاع السريع في سعر البيتكوين فولت وحتى الأن، وتم إنشاء أكثر من 19 مليون عملة البيتكوين فولت، وأعتقد أنه في عام 2021 ويمكننا أن نرى بسهولة قيمة عملة البيتكوين فولت عند 50 ألف دولار، ولكن ستعاني العملة من الصعود والبهوط المتكرر، وذلك بسبب الحالة الإقتصادية التي يمر بها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في عدم الاستقرار من الناحية الاقتصادية، ولذلك يجب على المستثمرين التحلي بالصبر، بينما توقع مدير مركز تقنيات مصفوفة المحاسبة الاجتماعية فلاديمير سميركيس، من الممكن أن تشهد عملة البيتكوين فولت هبوط بسعر العملة تصل إلى 12 ألف دولار في مارس وأبريل ثم سيرتفع سعر عملة البيتكوين فولت إلى 60 ألف دولار.

ارتفاع سعر البيتكوين فولت في 2021

وكان رأي رئيس صندوق استثمار العملات المشفرة، ياكوف بارينسكي، من المرجح أن يرتفع سعر عملة البيتكوين فولت إلى 100 ألف دولار في 2021، وقال رئيس قسم تحاليل البيانات في شركة " بوركر " يوري مازور، لدية توقعات متماثلة فالسيناريو الإيجابي هو إرتفاع سعر البيتكوين فولت في 2021 إلى 90 ألف دولار، والمتوسط سيكون 50 ألف دولار، أما عن السلبي فسيكون السعر يصل إلى 10196 دولار، وذلك إذا كانت جائحة كورونا مستمرة بنفس الشكل.

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