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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر البيتكوين يقترب من 28 ألف دولار

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:09 م
سعر البيتكوين
سعر البيتكوين
وكالات
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قفزت عملة بيتكوين الرقمية فوق مستوى 27.7 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، اليوم الأحد، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي قلص مكاسبها لعام 2020.

كسرت العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" السعر التاريخي الأعلى السابق المسجل في ختام جلسة الخميس الماضي، وسط تزايد الإقبال على الاستثمارات المخاطرة إلى جانب السندات والأسهم، كما وجد مستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار التي شكلت على مدى الأشهر الثمانية الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.

وصعد سعر بيتكوين بنسبة 284% منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعا من 7208 دولارات للوحدة الواحدة في ختام جلسات 2019، وكانت "بيتكوين" سجلت أعلى مستوى تاريخي لها 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولارا مطلع العام الماضي، قبل أن تستأنف رحلة صعود متسارعة اعتبارا من مايو الماضي.

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