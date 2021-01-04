إغلاق 6 طرق رئيسية بسبب الشبورة.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، عن غلق 6 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية حفاظا على أرواح المواطنين.وضمت تلك الطرق غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وغلق طريق الإسماعلية، أمام حركة المرور، وتم غلق محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس، والقادم من الإسماعلية اتجاه السويس، وطريق بورسعيد.كما تم غلق أعلى الدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة أمام حركة المرور، وغلق طريق السويس أمام حركة المرور.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.