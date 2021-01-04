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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إغلاق 6 طرق رئيسية بسبب الشبورة.. تعرف عليها

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:21 ص
غلق طرق بسبب الشبورة
غلق طرق بسبب الشبورة
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، عن غلق 6 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية حفاظا على أرواح المواطنين.

وضمت تلك الطرق غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وغلق طريق الإسماعلية، أمام حركة المرور، وتم غلق محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس، والقادم من الإسماعلية اتجاه السويس، وطريق بورسعيد.

كما تم غلق أعلى الدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة أمام حركة المرور، وغلق طريق السويس أمام حركة المرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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