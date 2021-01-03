مركز الملك سلمان ينتزع 1300 لغم من اليمن خلال أسبوع

انتزع ‏مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "‎مسام"، 1.300 لغم في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الماضي ذرعتها مليشيا الحوثي.وأوضح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن الكمية شملت 11 لغمًا مضادة للأفراد، و423 لغمًا مضادة للدبابات، و859 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 208.505 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من المدنيين سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.