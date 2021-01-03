تركيا تنشئ قاعدة عسكرية جديدة في شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن القوات التركية تعمد إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها مقابل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لافتا إلى أنه بدأت بأعمال الحفر وجلب معدات عسكرية ولوجستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ أواخر نوفمبر الماضي.وكان المرصد السوري كشف في ريف الرقة الشمالي، في 19 نوفمبر 2020، عن أن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.