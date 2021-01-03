حي المعادي يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء

قام حي المعادي، بالتنسيق مع قسم المعادي وشرطة المرافق، بشن حملة مكبرة قادها المهندس رئيس حي المعادي على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية؛ للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية، وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.وشملت الحملة متابعة قرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، إلى جانب حظر تقديم الشيشة، ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة، حيث تم تحرير عدد 25 مخالفة فورية لعدم ارتداء كمامة، وضبط عدد 85 شيشة، وتم المرور بشارع 77 وشارع 9 وميدان جراند مول.